ضبط 239 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (239) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (260) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (103,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,254 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,125 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (900 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 831 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (435 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (210 جرام).

عدد (2069) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (42 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

بندقية آلية.

(5) بنادق خرطوش .

طبنجة.

(35) فرد محلى .

(40) طلقة مختلفة الأعيرة .

ضبط (182) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57459) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(172) حكم جناية.

(15874) حكم حبس جزئى.

(3105) حكم حبس مستأنف.

(30173) حكم غرامة.

(8135) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا

(8) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26463) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

