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الإثنين 19 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميندي على بعد خطوات من أهلي جدة

ميندى
ميندى
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كشفت بعض المصادر فى سوق الانتقالات الأوروبية، عن إنجاز أهلى جدة السعودى لصفقة السنغالى إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزى.

وذكر فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات فى أوروبا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن نادي الأهلي السعودي توصل لاتفاق حول الشروط الشخصية مع إدوارد ميندي، للتوقيع على عقد حتى صيف 2026. 

وأضاف أن النادي السعودي في المراحل الأخيرة من المفاوضات للتعاقد مع اللاعب السنغالي بشكل دائم من تشيلسي.

ويذكر ان ميندي حصل فى 2021 على جائزة أفضل حارس مرمى فى دورى ابطال أوروبا، وكاس الأمم الأفريقية.

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