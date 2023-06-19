عضو حركة "فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لحسم القضية الفلسطينية بمنظور صهيوني

قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترغب في خنق الشعب الفلسطيني، وحسم القضية المستمرة منذ 75 عامًا من منظور صهيوني.

وأضاف عضو حركة "فتح"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الاجتماع المُنعقد للسلطة الفلسطينية عليه الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ، والحثّ على مقاومة شعبية للاحتلال الإسرائيلي، بقيادة موحدة وبرنامج واضح.

واعتبر عضو حركة فتح أن اقتحام مدينة جنين ومخيمها، يمثل ردًا على دعوات الصين للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء محادثات تهدف في المقام الرئيسي إلى تسوية القضية والتوصل إلى حل شامل لها، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تولي اهتمامًا كبيرًا ببيانات الإدانة والتنديد لممارساتها.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، خلال حديثها لـ"القاهرة الإخبارية"، ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شاملة على الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية قضيته، مشددًا على أنه لن تُقبل أي تسوية لا ترضي الفلسطينيين.

وأضافت أن الفلسطينيين سيستمرون في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل والمحاكم الدولية، محملًا الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسؤولية ما يعانيه الفلسطينيون.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا مستمرًا في أعداد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى 3 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاقتحام أسفر عن إصابة 29 شخصًا على الأقل، بينهم 6 مصابين في حالة خطيرة يخضعون للعلاج بعدد من المستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.