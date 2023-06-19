المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفل فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بمدينة نصر، بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر احالة القضية رقم 14059 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم تعدى على المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى تنظيفه، وما أن غفل الأخير حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض - سكين - وهدده بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقط له صورا مخلة بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض - سكين - بدون ترخيص وآداة - حبل - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وعرض أمن وصحة وسلامة وأخلاق الطفل المجني عليه للخطر.



