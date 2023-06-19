الاتحاد العام للمصريين يلتقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في "النواب"

التقى الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنه في مجلس النواب في مقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالقاهره مع المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وبعض من اعضاء مجلس الإدارة.

وقد تناول اللقاء كيفية العمل على جذب مدخرات المصريين في الخارج وتوجيه استثماراتهم داخل مصر والعمل على تحويل تلك المدخرات بالسعر البنكي وليس في السوق الموازي، كما تناول اللقاء آلية الاستفادة من رؤوس الاموال الصغيرة المملوكة للعائدين من ابناء الخارج نتيجة الأحداث المتلاحقة في السودان وليبيا وقبلها في العراق واليمن وسوريا.

واستمع رئيس لجنة الخطة والموازنه إلى المقترحات المتنوعة ورؤية الاتحاد حول هذه المسأله وقد اطلع على تجربة الشركة القابضه للمصريين في الخارج التي قام الاتحاد بتأسيسها في ثمانينيات القرن الماضي والتي تألفت من حوالي ١٢ شركة يعمل بعضها إلى الآن ويتم تداول اسهم بعضها في البورصة المصرية .

وأشار المهندس اسماعيل احمد علي إلى أهمية اللقاء مع رئيس لجنة الخطة والموازنه في البرلمان حيث تمثل تحويلات المصريين في الخارج نسبة كبيرة من عائد الدخل القومي وبالعملة الأجنبية، وأنه يتمتع بأفق واسع ولدية الكثير من المقترحات التي يجب الاستفاده منها من خلال النشاطات الاقتصادية للمصريين في الخارج وايضا في مجال الاستثمار وجذب الاموال المصرية المنتشره في دول العالم.

وحضر الاجتماع سهير منتصر عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد والنائب ابو النجا المحرزي نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد ابو العيش نائب رئيس فرع السعودية وعضو مجلس الادارة ومحمد فريد عضو مجلس الادارة والدكتور احمد ياقوت رئيس فرع لبنان والدكتور سامح عباس رئيس اللجنة الطبية وناجد احمد رئيس فرع السويد.

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