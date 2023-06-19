20 يونيو.. جامعة عين شمس تشارك في الويبينار الدولي للمنظمة العالمية للحساسية

تشارك جامعة عين شمس برئاسة ورعاية محمود المتيني، بالويبينار الدولي في الأسبوع العالمي للحساسية و الذي يقام في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ من يونيو ٢٠٢٣بمشاركة عدد من جامعات العالم وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من يونيو ٢٠٢٣ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، تحت عنوان "تغير المناخ يزيد من الحساسية .. كن مستعداً"، وتشارك إلهام حسني أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس و الخبير الممثل لجامعة عين شمس في فعاليات الويبينار الدولي حيث تناقش كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تزيد من مسببات الحساسية؟.

كما يناقش الويبينار عدداً من الموضوعات من بينها كيفية تقديم الرعاية الصحية لمرضى الحساسية في مواجهة الآثار والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وكيفية تطبيق نهج جديد للتعامل مع حالات الحساسية مع مراعاة التغيرات المناخية.

ويذكر أن الويبينار تنظمه المنظمة العالمية للحساسية (WAO) World Allgery Organization والتي تضم 108 جمعية إقليمية ووطنية معنية بالحساسية والربو والمناعة و توفر المنظمة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتوعية، والندوات، والمحاضرات لأخصائيي الحساسية و أخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنفيذ مبادرات تتعلق بالممارسة السريرية، وتوفير الخدمات، والتدريب من أجل فهم ومعالجة التحديات التي تواجه أخصائيي الحساسية و أخصائيي المناعة في جميع أنحاء العالم.