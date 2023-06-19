البورصة توافق على قيد زيادة رأس مال بنك تنمية الصادرات وتغرمه 10 آلاف جنيه

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد عدد 100 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس المال المصدر لبنك تنمية الصادرات، من 5,600,960,000 جنيه مصري الى 6,600,960,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه لعدد اسهم 100 مليون بقيمة اسميه 10 جنيه بالإضافة الي مصاريف اصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد ، و الزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 04/06/2023 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 06/06/2023.

وذكرت انه تم توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على البنك نظرا لمخالفة احكام المادة (52) من قواعد القيد طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك ، حيث لم يقم البنك بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في اسهم الزيادة مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد



واوضحت ان الحق فى الاكتتاب ( فى حدود نسبة 17.85% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال البنك قبل الزيادة) و يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 14/06/2023 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الخميس الموافق 13/07/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).



وقالت انه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 15/06/2023 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن "EGS92381C010" كما يلي: حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات- 3 = 100 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.



وسوف يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/07/2023 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.



وسيتم إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

