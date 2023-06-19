بالفيديو.. خبير سياسي: الحوار الوطني مبادرة رئاسية مفاجئة لجميع الأطراف في الداخل والخارج

قال الدكتورعادل عبد الصادق الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحوار الوطني يعتبر منصة وطنية تجمع الجميع من أجل مناقشة كل القضايا الوطنية من أجل مصلحة الجميع، مشيرًا إلى أنه لابد على الجميع تحمل المسؤولية المشتركة لصناعة المستقبل.

وأضاف "عادل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني كان مبادرة رئاسية مفاجئة لكافة الأطراف في الداخل والخارج والنظام المصري والرئيس السيسي به انفتاحا من قبل القيادة السياسية على الرأي الآخر والاستماع له وأنه لا توجد معارضة بل معارضة وطنية تحترم القانون والدستور تشارك في بناء الوطن.

وتابع، أن توقيت الحوار الوطني مناسب جدًا، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في تجاوز أزماتها الأمنية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاقتصاد وبناء بنية تحتية قوية ومشروعاتها، وأصبحت في المرحلة المقبلة تسعى للانفتاح على الأخر من أجل بناء توجهات جديدة تواكب التحديات الجديدة في الإقليم من جهة والتحديات العالمية، خاصة الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا.