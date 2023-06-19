ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.53 % ليصل إلى 18,121.73 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.88 % ليصل إلى مستوى 3,593.32 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 5,323.43 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.45 %، ليصل إلى مستوى 3,319.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.57 % ليصل إلى مستوى 21,894.91 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.56 %، وصولا الي 7,585.44 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.73%، وصولا الي مستوى 2,990.86 نقطة.