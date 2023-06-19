المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ينطلق في جولة أوروبية

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري اليوم الاثنين في جولة أوروبية تشمل إيطاليا ومدينة الڤاتيكان وبلجيكا وفرنسا وتستمر حتى يوم 26 يونيو الجاري للعمل على قضايا المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه من المقرر أن يلتقي كيري خلال زيارته روما نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني. وفي مدينة الفاتيكان، سيلتقي البابا فرانسيس والكاردينال بيترو بارولين.

أما في بروكسل، سيشارك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ في حلقة نقاش مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي باريس، سيشارك كيري في قمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، والذي يهدف إلى معالجة تمويل المناخ في سياق نظام مالي دولي أكثر شمولا وفي القمة السنوية للرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية في كوكب واحد، والتي ستركز على مسارات لتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مجال تحول الطاقة بالأسواق الناشئة.