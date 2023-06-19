رئيس جامعة حلوان يراجع التصور المقترح لفعاليات أسبوع الجامعات

أعلنت جامعة حلوان، استضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، حيث أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة خلال الاجتماع الثاني للجان المنظمة لهذه الفعالية، أنها ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

وجاء هذا الاجتماع للوقوف على آخر استعدادات جامعة حلوان لاستضافة هذه الفعالية لتوفير بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية في إطار من التفاعل بين شباب الجامعات، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة.

وأوضح "قنديل" في تصريح له اليوم أن هذه الفعالية تعد تتويجا للأنشطة الطلابية، مؤكدا أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة على إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون، وكذلك السياحة والفنادق والإرشاد، حتى التخصصات الجديدة لها طابع مختلف ومتفرد.

واستكمل حديثه أن مثل هذه الفعاليات فرصة لبناء الكوادر وتسويق الجامعة بشكل لائق، مؤكدًا أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية، بما يعزز من الانتماء الجامعي والروح الاجتماعية بين الشباب، كما حث على ضرورة عمل معرض للابتكارات على هامش أسبوع شباب الجامعات لدعم مواهب الطلاب وتشجيع مساهمات الطلاب في الفنون والموسيقى .

وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرض توضيحي لتقدير موقف الاستعداد لما تم خلال الإجتماع الأول لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان وتوضيح المهام التي تم الانتهاء منها مثل جاهزية الصالة المغطاة وغيرها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة، مثل مناقشة اللوجو والتميمة الخاصة بالأسبوع .

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، د. عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وبعض من ممثلي الاتحاد، وبعض مستشاري رئيس الجامعة ورؤساء اللجان بالأسبوع.