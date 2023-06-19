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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمريكا تجدد معارضتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تواتر أنباء عن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في التخطيط لأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - أن واشنطن تشعر بقلق مماثل حيال تقارير تفيد بإدراج تعديلات على نظام إدارة المستوطنات الإسرائيلي والتي تسرع وتيرة التخطيط للمستوطنات والموافقات عليها.

وأكدت معارضة الولايات المتحدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام.

ودعت الخارجية الأمريكية - في بيانها - حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والعودة إلى الحوار بهدف وقف التصعيد.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر مايو الماضي موازنة خصصت ما يقرب من 4 مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب المؤيدة للاستيطان.

أمريكا الضفة الغربية الحكومة الإسرائيلية