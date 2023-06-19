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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. آخر فوج حج برى يغادر عبر ميناء نويبع البحري

افواج الحجيج
افواج الحجيج
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يستعد ميناء نويبع اليوم الإثنين، لمغادرة آخر افواج حجاج البر، وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 603 حجاج و20 باص حج وبذلك يصل اجمالى عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 4 آلاف حاج و 105 باص حج منذ بدء الموسم بعد توقف اربع سنوات للحج البرى منذ ازمة كورونا .
حيث تم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الاردنى من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الاردنى لتيسير وسرعة انهاء اجراءات الحجاج.

كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وادارة المرور لمتابعة خط سير الاتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات على ان يتم تفويج الاتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

وتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الاجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة .

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إجراءات الحجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء نويبع البحري