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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يدمر براجمات الصواريخ الثقيلة 3 معاقل لقوات كييف في دونيتسك

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، تدمير 3 معاقل للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات الصواريخ الثقيلة”سولتنسيبيوك”في جمهورية دونيتسك.

ونقل عن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “الجنوب” فاديم أستافييف قوله “إن أطقم أنظمة “سولنتسيبيوك” المعروفة باسم “الشمس الحارقة” دمرت 3 معاقل للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين “سبورنويه” و”فيسيولويه”.

وأضاف أنه تم أيضا أثناء الهجوم تدمير مركبة قتال للمشاة بالقرب من قرية “إيفانو-دارييفكا” وقاذفة صواريخ متعددة من طراز “جراد بي أم-21” بالقرب من مدينة سيفيرسك.

 

الجيش الروسي دونيتسك الصواريخ