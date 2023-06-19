الجيش الروسي يدمر براجمات الصواريخ الثقيلة 3 معاقل لقوات كييف في دونيتسك

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، تدمير 3 معاقل للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات الصواريخ الثقيلة”سولتنسيبيوك”في جمهورية دونيتسك.

ونقل عن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “الجنوب” فاديم أستافييف قوله “إن أطقم أنظمة “سولنتسيبيوك” المعروفة باسم “الشمس الحارقة” دمرت 3 معاقل للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين “سبورنويه” و”فيسيولويه”.

وأضاف أنه تم أيضا أثناء الهجوم تدمير مركبة قتال للمشاة بالقرب من قرية “إيفانو-دارييفكا” وقاذفة صواريخ متعددة من طراز “جراد بي أم-21” بالقرب من مدينة سيفيرسك.