إصابات بينها خطيرة باقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة

أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة بينهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف والجابريات في محيط مخيم جنين، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت المصادر ذاتها، ن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات والهدف وعقب اكتشافها، أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، أدى إلى دفع تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال.