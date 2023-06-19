انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أمام كمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في مخلفات خلف مساكن الفردوس وأمام كمبوند مصر بطريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر، لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.

كان مسؤول غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف مساكن الفردوس.

على الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات خلف مساكن الفردوس طريق الواحات أمام كمبوند مصر وتمام الإخماد دون إصابات