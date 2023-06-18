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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البحوث الفلكية: مصر تمتلك مؤسسات قادرة على استطلاع رؤية الهلال بشكل دقيق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز الدولي للفلك يستخدم المعلومات التي تثير البلبلة ويحرص دائما على إثارة الشائعات، لذا يمكن القول أن المعلومات الصادرة عن هذا المصدر ليست دقيقة في كثير من الأحيان.
وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات فلكية قادرة على استطلاع رؤية الهلال بشكل دقيق، لذا لا يمكن الاعتماد على المعلومات الفلكية القادمة من الخارج.
وأضاف :"قرار المفتي بشأن رؤية هلال شهر ذي الحجة سيتم الإعلان عنه اليوم بعد اتمام عملية الاستطلاع".

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