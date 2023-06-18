خالد جلال ناعيًا أبوالعلا السلاموني: فقدنا قامة مسرحية أثرت المسرح العربي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٨٢ عاما .

وقال جلال، إننا فقدنا قامة مسرحية أثرت وجدان المسرح المصري والعربي، وكاتبا يعد واحداً من كتاب المسرح الذين شاركوا مع جيل العمالقة في صنع مرحلة هامة في تاريخ المسرح المصري المعاصر، وكتب للدراما التلفزيونية أعمالاً لا زالت تحتل مكانتها اللائقة في وجدان المشاهدين، مؤكدا أن المبدعين لا يرحلون، لأن أعمالهم تظل حيةً تتناقلها الأجيال، وتستعيد ذكراهم كلما تم تقديم أعمالهم في المحافل المسرحية المتنوعة.

يذكر أن السلاموني تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، وعمل مديرا عاما للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما كان عضواً في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا بمجلس إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

مثلت مسرحيته "مآذن المحروسة" إخراج سعد أردش المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربى سنة 1984، ومثلت مسرحيته "الثأر ورحلة العذاب" إخراج عبدالرحيم الزرقاني المسرح المصرى فى مهرجان جرش بالأردن سنة 1986، ومثلت مسرحيته "ديوان البقر" المسرح المصرى فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس سنة 1995 إخراج كرم مطاوع، ومثلت مسرحيته "رجل فى القلعة" المسرح المصرى فى مهرجان ربيع المسرح بالمغرب سنة 1994 ومهرجان عمان المسرحى بالأردن سنه 2006 إخراج ناصر عبد المنعم، ومثلت مسرحيته "تحت التهديد" المسرح المصري في مهرجان الكاف بتونس سنة 2010 إخراج محمد متولي .



كتب السلامونى أكثر من ثلاثين مسرحية عرضت على جميع مسارح مصر "القومى - الحديث - البالون – الطليعة – الكوميدى – السامر – الهناجر – ميامي – المسرح الجامعى والشباب – مسارح الأقاليم"، شارك في إخراجها كبار المخرجين منهم عبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي، كما كتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضى والمسرح المدرسى ومسرحة المناهج .

كتب للدراما التلفزيونية مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها "البحيرات المرة، الحب فى عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالــة خطرة، أحلام مسروقة، الورثــة، المتاهة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، كفر الجنون، الفراشات تحترق دائما، نسر الشرق صلاح الدين، زهرة الياسمين، محمد على باشا، سنوات الحب والملح، المصري أفندى"، أخرجها كبار المخرجين منهم علوية زكي وحسام الدين مصطفى ومحمد فاضل .

حصل السلاموني على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، جائزة أفضل نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أفضل نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو فى مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولى للإذاعة والتليفزيون سنة1997.