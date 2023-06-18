افتتاح أسبوع ختام أنشطة الشباب والرياضة بالقليوبية

افتتحا الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة منال جمال ،رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب اليوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، أولى فعاليات أسبوع ختام أنشطة الشباب والرياضة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، والذى تم تنفيذه بمركز شباب سنديون لاستضافة حفل ختام أنشطة إدارة الشباب على مستوى المديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان رشوان ، مدير الادارة العامة للتدريب وريادة الاعمال ، الدكتور عمرو فاروق ،منسق عام مشروع مشوارى بوزارة الشباب والرياضة، والنائب الدكتور إبراهيم عويس ، عضو مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

تضمن الاحتفال معرض للمشغولات اليدوية لاندية الفتاة والمرأة، وعرض نماذج تدريب وورشة عمل لمشروع مشوارى ، وتفقد مشروع علمنى حرفة، ومعسكر الجوالة ،وعرض فنى غنائي وفنون شعبية وشعر وزجل وتكريم للمتميزين فى الأنشطة على مدار العام .

وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور ، مشيرا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو ، لعرض انجازات الدولة ممثلة فى الخدمات والانشطة والانجازات التى تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى التوسع والعمل المتواصل فى كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة والتى تأتى من رؤية الدولة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الصبروط أن البرنامج تم اعداده ليشمل عروض رياضية وفنية ، عروض مسرحية وتكريم للمتميزين وعرض انجازات كل قطاع خلال العام الحالى، ومشاركة كافة الادارات الفنية والفرعية.