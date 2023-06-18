نهائي دوري الأمم الأوروبية.. انطلاق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا

انطلقت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره الكرواتي، على ملعب فينورد بهولندا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقود هجوم منتخب إسبانيا كل من ألفارو موراتا إلى جانب ماركو أسينسيو ويريمي بينو، فيما يقود هجوم أندريج كراماريتش وإيفان بيريسيتش.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد تجاوز البرتغال وسويسرا والتشيك في دور المجموعات ثم فاز إيطاليا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الماتادور مشواره في دور المجموعات بالتعادل في المباراة الأولى مع البرتغال والثانية مع التشيك ثم فاز في الثالثة أمام سويسرا وهزم بعدها التشيك وخسر من سويسرا وأخيرا فاز على البرتغال.

من جهة أخرى، تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي البطولة بعد تخطيه منتخبات الدنمارك وفرنسا والنمسا في دور المجموعات ثم فاز على هولندا، صاحبة الأرض والجمهور، في نصف النهائي بنتيجة 4-2، ليتأهل إلى النهائي أمام إسبانيا.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: روبين لو نورماند - إيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: خيسوس نافاس - رودريجو هيرنانديز - فابيان رويز - جافي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - يريمي بينو - ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش - جوسيب سوتالو - مارتين إيرليتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - لوكا إيفانوسيك - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: أندريج كراماريتش - إيفان بيريسيتش