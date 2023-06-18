ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يحرز الهدف الثالث في شباك جنوب السودان

تريزيجيه
تريزيجيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحرز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهدف الثالث في شباك منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولي.
جاء الهدف عن طريق اللاعب محمود حسن تريزيجيه خلال الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة.

وبدأ المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، محمود تريزيجيه،  مصطفى فتحي. 
الهجوم: محمود كهربا. 
وكان قد حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدفين لهدف ليصعد رسميا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر إقامتها لكوت ديفوار.

منتخب مصر وجنوب السودان تريزيجيه هدف