نشرة الحوادث| النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل.. وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل، وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة، ونص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط .. وإليكم التفاصيل.

«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4825801



النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل

https://www.albawabhnews.com/4825861

سيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة

https://www.albawabhnews.com/4825846

ننشر نص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط

https://www.albawabhnews.com/4825876



حبس متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي



https://www.albawabhnews.com/4825804



تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات



https://www.albawabhnews.com/4825602

مصرع سيدة صدمها قطار ببني سويف

https://www.albawabhnews.com/4825509

«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام

