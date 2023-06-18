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الأحد 18 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل.. وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل، وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة، ونص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط .. وإليكم التفاصيل.

 

«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4825801


النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل

https://www.albawabhnews.com/4825861

 

سيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة

https://www.albawabhnews.com/4825846

ننشر نص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط

https://www.albawabhnews.com/4825876


حبس متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي


https://www.albawabhnews.com/4825804


تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات


https://www.albawabhnews.com/4825602

مصرع سيدة صدمها قطار ببني سويف

https://www.albawabhnews.com/4825509

«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام
 

البوابة نيوز النيابة العامة طبيب الساحل البحيرة