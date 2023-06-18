نشرة الحوادث| النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل.. وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل، وسيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة، ونص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط .. وإليكم التفاصيل.
«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام
https://www.albawabhnews.com/4825801
النيابةُ العامةُ تكشف تفاصيل مقتل طبيب الساحل
https://www.albawabhnews.com/4825861
سيدة تقتل أخرى ذبحا فى ظروف غامضة بالبحيرة
https://www.albawabhnews.com/4825846
ننشر نص التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بسلك شاحن علي يد زوجها بأسيوط
https://www.albawabhnews.com/4825876
حبس متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي
https://www.albawabhnews.com/4825804
تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات
https://www.albawabhnews.com/4825602
مصرع سيدة صدمها قطار ببني سويف
https://www.albawabhnews.com/4825509
«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام