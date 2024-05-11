حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز والمطاعم بالغربية

قامت اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الغربية، للرقابة على المنافذ والأسواق بحملة مكبرة مساء اليوم السبت بزفتى والسنطة، على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

كما قامت اللجنة التي تضم في عضويتها كلاً من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء.. بالمرورعلى عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض سعر غيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلي استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.