الأهلي يخطف فوزا ثمينا من بلدية المحلة بالدوري الممتاز

قلب الأهلي الطاولة على بلدية المحلة وحول تأخره بهدف لفوز بهدفين على استاد المحلة ضمن مباريات الـ 22 من الدوري الممتاز.

تقدم ماجد هاني لاعب بلدية المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي بالدقيقة 56.

وتعادل عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي في مرمى بلدية المحلة بالدقيقة 78 من عمر المباراة قبل أن يحرز أنتوني موديست الهدف الثاني للأهلي في الوقت القاتل بالدقيقة 98.

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 26 ولكن نجح حارس البلدية في التصدي لتسديدة الجنوب إفريقي.

اعتمد البلدية على الهجمات المرتدة خلال أحداث الشوط الأول ولكن دون خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.

ضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسه المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - على معلول

خط الوسط : أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم

الهجوم : بيرسي تاو - محمود كهربا



حقق النادي الأهلي ثلاثة انتصارات متتالية على الإسماعيلى والاتحاد والجونة سجل خلالها تسعة أهداف واستقبل هدفين فقط.

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