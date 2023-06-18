إسكان الشيوخ تُوصي بتنفيذ مقترح نقل محطة السكك الحديدية بدمياط

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد، خلال اجتماعها اليوم الأحد استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد صلاح التمامى نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمنت الاقتراح نقل محطة سكة حديد دمياط من موقعها الحالى إلى موقع بديل وإنشاء محطة عصرية جديدة تستوعب حركة المترددين عليها من أبناء دمياط والمحافظات الأخرى، وأن الهدف من نقل محطة القطارللبعد عن الكتلة السكنية بحيث يتم نقلها من منطقة كفر البطيخ بشريط القطار لكي تكون في مدخل دمياط في طريق كوبري الهاويس (السد)، خاصة أن المكان المتواجد به المحطة القديمة للسكة الحديدية في حال تطويره سيوفر الكثير من فرص العمل لشباب دمياط، خاصة وأن مكان المحطة يقع في مكان جغرافي يحقق الكثير من العوائد بالنفع منه لموقعة الممتد طولها تقريبا كيلو على كورنيش النيل مهدرة وغير مستخدمة الاستخدام الأفضل لكي يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي من أول مقابر السنانية حتى طريق الهويس، ويتم عمل في منطقة النوادى حديقة عامة تعود بالنفع على الجميع وأيضا أماكن لمشروعات للشباب بالكوبرى القديم، وكل هذا بالإضافة لتخفيف الضغط والزحام على الكوبرى الحديد خصوصا أن المنطقة والدوران ضيق مما يتسبب في اختناق مرورى وأثناء نزول الركاب من القطار، بالإضافة لمواكبة التطوير الذي يتم في كل المحافظات بنقل المحطات والمواقف خارج الكتلة السكنية لتخفيف الضوضاء والازدحام.

وأوصت اللجنة بسرعة التنسيق بين هيئة السكه الحديد وهيئة الإصلاح الزراعي لتوفير قطعة الارض المقترح نقل المحطه اليهاحتى يتسنى البدء في التصميمات لموقع المحطه الجديده