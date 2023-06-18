الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بدءًا من الغد وحتي الخميس المقبل حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتسجل العظمى علي القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية وتصل لـ 39 درجة علي جنوب الصعيد.

وأضافت غانم خلال في تصريحات تلفيزيونية أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة خلال الأيام المقبلة ولن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ولكن يجب عدم التعرض المباشر لاَشعة الشمس خلال وقت الظهيرة.

وأشارت إلي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسب الرطوبة خلال الأيام الأخيرة وذلك مع قرب حلول فصل الصيف.

