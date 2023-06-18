أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي خاصة الخارجى مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتى بلغت 34 طائرة شارتر منها 25 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، وعدد 9 رحلات شارتر بمطار العلمين تحمل على متنها عدد من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأجنبية.



وأشار محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، اليوم الأحد، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة صربيا، وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية منذ بداية موسم صيف2023 في مايو الماضي مع استمرار تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة.



وأشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم استقبال رحلة الطيران السياحية القادمة من صربيا والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، مع متابعة وصول الرحلات وغيرها .

وأكد أنور على التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، وكذلك التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

مطروح تستقبل 34 رحلة طيران شارتر قادمة من أوروبا منذ بداية الموسم

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