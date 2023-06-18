رسميًا.. برشلونة يحسم صفقة خليفة ليفاندوفسكي

نجح نادي برشلونة الإسباني في خطف جوهرة برازيلية جديدة، اليوم الأحد، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة للمستقبل.

وتوصل النادي الكتالوني إلى اتفاق مع وكيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ18 عاما، للانتقال إلى ملعب كامب نو في الموسم المقبل.

ويلعب روكي في نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة في نهاية الأسبوع الجاري، وهو يعد أول صفقة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن قيمة الصفقة 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كاضافات سيدفعهم البلوجرانا على 3 سنوات.

وأوضحت أن عقد المهاجم البرازيلي سيمتد إلى 2028 مع وجود شرط جزائي يصل إلى مليار يورو، مشيرة الى أن روكي سيكون بديلا مثاليا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي.