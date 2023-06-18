عبدالرحيم علي ينعى الأديب الكبير محمد أبو العلا السلاموني

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:18 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، الذي غادر عالمنا، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، داعيًا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقدم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، خلال مشواره الإبداعي، ما يزيد عن 30 مسرحية، وتولى مناصب عديدة، وحصد أكثر من جائزة، منها جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995.

كما حصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية “تحت التهديد”.

ولد محمد أبو العلا السلاموني في محافظة دمياط في 3 يناير 1941، ثم تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، وعمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

كتب السلاموني، أكثر من 30 مسرحية عرضت على جميع مسارح مصر، وتولى رئاسة مهرجانات مسرحية عديدة، منها مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2014، أيام الشارقة المسرحية 2010، المهرجان القومي للمسرح المصري – يوليو 2017.