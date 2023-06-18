محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2023/2024

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنسيق الشهادة الاعدادية للطلاب الناجحين والمنقولون إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، وذلك للعام الدراسي 2023/2024، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2023 م.

حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 250 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقا للائحة المنظمة كل مدرسة، وبالنسبة لطلاب فصول الخدمات فيتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى كثافة الفصول، طبقا للقرار الوزارى رقم (357) لستة 2018م.

كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 190 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 150 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، بينما جاء تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 145 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 233 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و200 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات و180 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و240 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، بينما جاء تنسيق المدارس الثانوية الزراعية ( بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة، لافتا إلى أن المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات تقبل جميع الإدارات التعليمية بنفس تنسيق المدارس ذات الثلاث سنوات.