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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسمينا عيسى تحصد ذهبية بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

ياسمينا عيسى
ياسمينا عيسى
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توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري الأول للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" بذهبية بطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري.

وحصدت "عيسى" الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية "جايكي سايمون".

وفاز الزوجي المصري الأمريكي على الزوجي التايواني بنتيجة 2-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "18-21، 21-19، 21-11".

واستهل الزوجي المصري الأمريكي مشواره في البطولة الدولية بالفوز على الزوجي البولندي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على زوجي فرنسي كندي بنتيجة 2-0، قبل أن يفوز على الزوجي التايواني بنتيجة 2-1.

فيما ودعت زميلتها شيماء سامي منافسات البطولة من ربع النهائي على صعيد الفردي بعد خسارتها أمام التركية إيماني سيكين.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

وكانت ياسمينا قد توجت ابريل الماضي رفقة اللاعبة الأمريكية أيضًا بذهبية زوجي السيدات ببطولة البرازيل الدولية.

الجدير بالذكر، أن ياسمينا عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة رفقة زميلتها شيماء سامي.

ياسمينا عيسى ريشة الطائرة ذوى القدرات كندا