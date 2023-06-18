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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز سبل التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، بمكتبه؛ أوك سيرون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

في بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا دعمه الكامل لتوطيد العلاقات بين الجانبين؛ وخاصة في الجانب التجاري والإقتصادي والسياحي وكذلك الثقافي بين الإسكندرية والمدن الكمبودية. 

وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم الشوارع بالتاريخ وتضم العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.

من جانبه؛ أعرب سفير كمبوديا عن سعادته البالغة بزيارة مدينة الإسكندرية خاصة إنها أول زيارة له، لافتا إلى أن هدفه من زيارة مدينة الإسكندرية هو بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة سيهانوكفيل؛ وهي من أهم المدن الساحلية في كمبوديا وتضم أهم الموانئ بالإضافة إلى مطار دولي.

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