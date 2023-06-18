بريطانيا تعتزم ضخ 25 مليون جنيه إسترليني لدعم الدفاع السيبراني لأوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد أن الحكومة البريطانية ستطلق عملية كبيرة لتوسيع برنامج الدفاع السيبراني في أوكرانيا، سعيا لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية الروسية، وأنه سيتم ضخ ما يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني على مدار عامين لتعزيز برنامج دعم أوكرانيا للاستجابة السريعة للخدمات الحكومية الحيوية والدفاع عنها ضد الهجمات الإلكترونية المعرقلة.

وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء البريطاني - في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إلى أن الحزمة ستشمل 16 مليون جنيه إسترليني في شكل تمويل من المملكة المتحدة، مع إمكانية الحصول على مساهمة إضافية بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني من الشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن سوناك سيدعو قادة القطاع الخاص - في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا - للانضمام إلى الهجوم المضاد ضد روسيا عن طريق دعم أوكرانيا بالاستثمار، كما سيشدد على أهمية مساهمة المجتمع الدولي في تعزيز دفاعات أوكرانيا لتمكينها من حماية وتنمية الاستثمار في البلاد.

من جانبه، قال سوناك - بحسب البيان - إن "الهجمات الروسية ضد أوكرانيا لا تقتصر على غزوها البربري للأراضي، ولكنها تتضمن أيضًا محاولات مقززة لمهاجمة البنية التحتية الإلكترونية التي توفر خدمات حيوية للأوكرانيين من الخدمات المصرفية إلى إمدادات الطاقة"، مؤكدا على "الأهمية البالغة لهذا التمويل لوقف تلك الهجمات وتقوية الدفاعات الإلكترونية في أوكرانيا وزيادة قدرة الدولة على اكتشاف وتعطيل البرمجيات الضارة التي تستهدفهم".

كما ذكر البيان أن أوكرانيا نجحت في صد عدد من الهجمات الإلكترونية التي شنتها القوات الروسية، بما في ذلك هجمات فيروسات مسح البيانات المدمرة وهجمات أدوات التجسس السرية.