رسميا.. الأهلي يحسم مصير خالد عبدالفتاح

فعل مسئولو النادي الأهلي، بند شراء خالد عبد الفتاح، ظهير أيسر الفريق المعار من نادي سموحة حتي نهاية الموسم الحالي ليستمر في صفوف المارد الأحمر بشكل رسمي.

كان الأهلي ضم خالد عبد الفتاح في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي على سبيل الإعارة، من نادي سموحة مقابل انتقال حسام حسن مهاجم الأهلي للفريق الأزرق حتى نهاية الموسم الحالي، وإعارة زياد طارق لاعب المارد الأحمر لمدة موسم ونصف.

أنهت إدارة التعاقدات بالأهلي الاتفاق مع مسئولي سموحة على تفعيل بند شراء اللاعب والانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء بصفة نهائية مع بداية الموسم الجديد.

سيحصل نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر على 10 ملايين جنيه مقابل تفعيل الأهلي بند شراء خالد عبدالفتاح بعقد نهائي مع انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.

شارك عبدالفتاح مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مباراة منذ الانضمام في يناير الماضي.

