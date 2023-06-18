سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بأحدث صورها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صور جديده لها تشارك بها جمهورها.

إعتادت سلمى أبو ضيف على مشاركة الجمهور بأحدث إطلالات لها، ودائما تثير إعجاب الجمهور والمتابعين بالأزياء التى ترتديها من إكسسوارات وملابس شرقيه مميزه وطريقة التصوير المختلفة لها.

شاركت سلمى أبو ضيف فى الموسم الرمضانى بأكثر من عمل، مسلسل "المداح الجزء الثالث" بطولة حماده هلال، لوسى، سلمى أبو ضيف، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدى، والإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت أيضًا مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، حمزه العيلى، والإخراج الليث حجو.

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف قد أعلنت عن الاستعداد بالتحضيرات لمسلسل "بين السطور" المنتظر عرضة خلال الفترة المقبلة، بطولة صبا مبارك، وليد فواز، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم والإخراج وائل فرج.

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