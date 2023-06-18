استولو على 6،4 مليون جنيـه.. ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين وتلقيهم مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمنوفية.

وقالت الداخلية فى بيان لها اليوم الأحد، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين - مقيمين بالمنوفية) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وأضافت: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (إثنين من مالكى إحدى شركات التجارة والإستثمار العقارى - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، بممارسة نشاط إحتيالى مـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم مـمـا مـكـنـهما مـن الإستيلاء على مبلغ (6،4 مليون جنيـه) مـن المبلغين وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.