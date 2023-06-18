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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 39

السلطات التونسية
السلطات التونسية
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أحبطت السلطات التونسية عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان اليوم الأحد أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت أمس من إحباط عملية اجتياز للحدود خلسة ونجدة وإنقاذ 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن مجموعة منهم تعمدوا أثناء عملية النجدة الاعتداء على أحد أفراد الوحدات العائمة بواسطة الحجارة ما تسبب له في إصابة ونقله للمستشفى وتم الاحتفاظ بـ 6 أشخاص منهم.

الهجرة غير الشرعية تونس أفريقيا عملية اجتياز للحدود البحرية