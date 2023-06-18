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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فان دايك يقود هولندا لمواجهة إيطاليا لتحديد المركز الثالث بأمم أوروبا

منتخب هولندا
منتخب هولندا
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أعلن رونالد كومان المدير الفنى للمنتخب الهولندى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيطاليا، وذلك بعد قليل على ملعب "دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
وجاء تشكيل المنتخب الهولندى كالتالى:
حراسة المرمى: جوستين بيلو.
خط الدفاع: دينزل دومفريس، لوتشارل غيرترويدا، فيرجيل فان ديك، ناثان أكي.
خط الوسط: ماتس فيفر، فرينكي دي يونغ، تشافي سيمونز.
خط الهجوم: كودي جاكبو، نوا لانج، دونيايل مالين.
 

فان دايك هولندا بطولة أمم أوروبا ايطاليا