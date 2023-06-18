أعلن رونالد كومان المدير الفنى للمنتخب الهولندى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيطاليا، وذلك بعد قليل على ملعب "دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
وجاء تشكيل المنتخب الهولندى كالتالى:
حراسة المرمى: جوستين بيلو.
خط الدفاع: دينزل دومفريس، لوتشارل غيرترويدا، فيرجيل فان ديك، ناثان أكي.
خط الوسط: ماتس فيفر، فرينكي دي يونغ، تشافي سيمونز.
خط الهجوم: كودي جاكبو، نوا لانج، دونيايل مالين.
البوابة سبورت
فان دايك يقود هولندا لمواجهة إيطاليا لتحديد المركز الثالث بأمم أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رونالد كومان المدير الفنى للمنتخب الهولندى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيطاليا، وذلك بعد قليل على ملعب "دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.
أعلن رونالد كومان المدير الفنى للمنتخب الهولندى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيطاليا، وذلك بعد قليل على ملعب "دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة دورى الأمم الأوروبية والتى تستضيفها هولندا.