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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها النفطي إلى 3 ملايين برميل في 2025

ارشيفية
ارشيفية
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قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد جابر العيدان، الأحد، إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، مضيفًا أنها ستصل إلى ثلاثة ملايين في عام 2025، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأضاف العيدان أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+".

وأكد العيدان للصحفيين أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسمة بين البلدين، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في 2035 "وقادرون على تحقيقها" والحفاظ على هذا المعدل حتى 2040.

وأوضح أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار (42.4 مليار دولار) على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى سنة 2028/2027.

وأضاف أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار النفطية ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها، بجانب بناء عدد من المنشآت.

الدول المصدرة للنفط الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإنتاجية إنتاجها النفطي