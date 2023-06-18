ثورة في القلعة البيضاء.. 10 لاعبين على أعتاب الرحيل عن الزمالك

يبحث مسئولي نادي الزمالك، عن إعادة ترتيب البيت الأبيض من الداخل، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بعد موسم صفري على مستوى جميع البطولات في الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، استقر على أسماء اللاعبين الراحلين، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأخطر أوسوريو، مسؤولي اللجنة الفنية بالزمالك، أنه في غير حاجة لثنائي قلب الدفاع محمود شبانة ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى الظهير الأيمن عمر جابر والظهير الأيسر عبدالله جمعة، ولاعب الوسط عمرو السيسي، والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا.

وأبدى أوسوريو، عدم موافقته على تفعيل بند الشراء، لاعب الوسط المغربي أحمد بلحاج، من نادي أسوان، لعدم قناعته بمستوى اللاعب.

وأغلق الزمالك ملف بقاء يوسف أسامة نبيه، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، بعد رغبة اللاعب بالرحيل إلى صفوف بيراميدز، بعد توقيع العقود واستلام مقدم التعاقد.

ويقترب الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، صاحب الـ 37 عاما، والظهير الأيسر محمد عبد الشافي، من الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.