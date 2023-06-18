اجتماع رفيع المستوى غدا بجنيف لإعلان التعهدات للسودان بمشاركة مصر

الأحد 18/يونيو/2023 - 01:53 م

يستضيف قصر الأمم المتحدة في جنيف غدا/الاثنين/ الاجتماع رفيع المستوى لإعلان التعهدات للسودان الذي ينظم بمشاركة من المنظمة الدولية إضافة إلى حكومات مصر وألمانيا وقطر والسعودية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وسيتم خلال الاجتماع، إعلان التبرعات من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى عن التزامات مالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان والتأكيد على ضرورة تقيد الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وسيشارك في الاجتماع افتراضيا مسؤولو الدول المنظمة والمعنيون، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، والمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندى وغيرهم.

وذكرت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان التي جرت مراجعتها هذا العام تلقت حتى الآن أقل من 16 % من مبلغ 2.57 مليار دولار المطلوبة في حين جرى تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين البالغة 470 مليون دولار بنسبة 17 % فقط.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية قد ارتفع منذ اندلاع النزاع السودان إلى 24.7 مليون، أي أكثر من نصف عدد السكان، حيث تسبب القتال في نزوح أكثر من مليوني شخص داخل السودان وعبر حدوده إلى الأقطار المجاورة.