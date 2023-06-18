استقبال رسمي لبعثة منتخب الاسكواش في مطار القاهرة بعد الفوز بكأس العالم

حرص عاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش، على استقبال بعثة منتخبنا الوطني للاسكواش في مطار القاهرة فور وصولهم من الهند حاملين كأس بطولة العالم للاسكواش بعد الفوز علي ماليزا في نهائي البطولة.

واستقبل خليفة بعثة الفريق في قاعة الزوار تقديرا للمجهود الكبير والانجاز الذي تحقق بالحصول علي كأس العالم بعد منافسة قوية مع المنتخبات المشاركة.

وشارك منتخبنا باللاعبات واللاعبين الناشئين الواعدين في ظل سياسة المجلس بتجهيز كوادر ومواهب جديدة واعدة

هنأعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش بعثة المنتخب الوطني بعد الفوز ببطولة كاس العالم للاسكواش والتي اقيمت في الهند بمشاركة ١٢ منتخبنا بعد توقف دام لاكثر من ١٢ سنة.



وتوج المنتخب الوطني بالبطولة بعد فوزه الي ماليزا ٢/١ في نهائي البطولة.

وأثنى خليفة على اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات في بعثة المنتخب وتفوقهم بشكل كبير علي كل المنتخب المشاركة مؤكدا علي سعادته بهذا اللقب الغالي خاصة وان المنتخب يشارك بمجموعة لاعبين ولا عبات ناشئين وناشئات واعدين وسيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخبات الوطنية وقال ان الاتحاد حرص على المشاركة في البطولة بالناشئين لزيادة الاحتكاك وإكسابهم خبرات دولية تعود بالفائدة على المنتخب.