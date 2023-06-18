تفاصيل جلسة محاكمة مرتضى منصور بسب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

نظرت المحكمة الاقتصادية منذ قليل جلسة محاكمة مرتضي منصور والذي حضر بشخصه أمام المحكمة بناء على قرار المحكمة الجلسة السابقة بمثوله هذه الجلسة .

وتضمن أمر إحالة مرتضي منصور للمحاكمة بأنه خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١٠ حتى ٢٠٢١/١٢/١٤ ۱ قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ " المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما " على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب آداء وظيفتها بأن وجه إليها موجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النت خلال حسابه الالكترونيين ، العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للاعتبار، كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة على النحو المبين بالتحقيقات.