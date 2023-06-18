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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 655 شاحنة و906سيارة حيث شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 314 شاحنة و898 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 341 شاحنة و 8 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي  وادي الكرنك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها ، بوسيدون اكسبريس والحرية1 ومغادرة العبارة امل  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر ثلاث سفن وهي الحرية1 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 160 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1440 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة  KALINA فارغة .
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4150 راكبا بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري