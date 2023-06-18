موانئ البحر الأحمر توقع عقد بناء وتدشين 4 قاطرات بحرية و2 لنش إرشاد ألومنيوم بحرى

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن عقد بناء وتوريد ( 4 ) قاطرات بحرية وعدد ( 2 ) لنش ارشاد الومنيوم بحرى من تصنيع شركة ترسانة الاسكندرية، وذلك بمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، وبحضور اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر واللواء بحرى اشرف عباس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

وذلك في اطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الوحدات التي تستخدم لأعمال القطر والارشاد.

ومن المقرر أن تكون مواصفات القاطرات البحرية نظام تراكتورز بقوة شد 70 : 75 طن، طول 35-37 متر ، عرض 12 : 13 متر، غاطس 6.5 متر و سرعة 12 عقدة، الوقود لا يقل عن 80-90 طن تقريبا ومياه الشرب لا تقل عن 15 طن تقريبا، ومواصفات لنشات الارشاد البحرى بوزن 30 طن، طول 17-18 متر ، عرض 5 : 5.5 متر، غاطس 1.5 متر و سرعة 20 عقدة، حجم خزانات الوقود 3 متر مكعب مقسمة الى 2 تانك، حمولة الافراد الكلية ( 7 ) افراد.

وسيتم بناء القاطرات البحرية واللنشات وفقا لأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية في مجال تصميم القاطرات البحرية المتطورة لاستخدامهم بأعمال القطر والارشاد للسفن العملاقة التى تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة، والتدفيع والمصاحبة والمساعدة في عمل المناورة والتوجيه والفرملة للسفن القادمة والمغادرة والعمل كوحدة اطفاء حريق بإمكانيات متطورة مع الثبات في المكان وتستخدم كوحدة بحرية في الطوارئ وتتميز القاطرات بكفاءة عالية في السرعات العالية والبحر العالي كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة.

وجدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر تعمل دوما على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الاجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالي البحار كما يتم تدريب الاطقم العاملة على القاطرات والوحدات البحرية بصفة دورية ورفع كفاءة الافراد للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والاجيال المتطورة من الوحدات البحرية.

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