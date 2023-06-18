أوسوريو يبدأ مران الزمالك بجلسة فنية مع اللاعبين

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المواجهة المقبلة في بطولة كأس مصر أمام فاركو، و شرح المدير الفني بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32.