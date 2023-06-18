الثانوية العامة| بالمصحف وتلاوة القرآن.. الأمهات ينتظرن أمام اللجنة

تواجد عدد كبير من أولياء الأمور أمام لجان الثانوية لتوصيل أبنائهم لأداء امتحان اللغة العربية صباح اليوم الأحد.

ورصدت “البوابة نيوز”، جلوس الأمهات أمام لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بالعجوزة، عقب دخول الطالبات الامتحان منذ التاسعة صباحا، ويتلون القرآن الكريم بالمصاحف، وأخريات يرددن الدعاء بالتيسير والنجاح لبناتهن.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية شعبة عامة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.