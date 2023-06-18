الثانوية العامة 2023.. أنباء عن تداول امتحان  اللغة العربية بجروبات الغش

زعمت صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتتكون غرفة العمليات من فريق مكافحة الغش وكذا الجهات المعنية، للتواصل مع المديريات التعليمية بالمحافظات وكذا متابعة اجواء الامتحان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث أية واقعة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.