الثانوية العامة 2023.. توتر بين الطلاب بدمياط قبل انطلاق امتحان اللغة العربية

شهدت لجان الثانويه العامه في محافظة دمياط ،طوابير من الطلاب وسط حالة من التوتر سادت العديد من الطلاب قبيل انطلاق امتحان اللغة العربية.

وقال محمود سرور احد طلاب الثانوية أن هناك العديد من المراجعات التي حضرناها الفترة الماضية ساهمت الى حد كبير في استعدادانا الامتحانات ولكن يبقي الخوف من مستوى الامتحان.

ومن جانبه تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط فتح اللجان الامتحانية و تابع جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الاثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة بحضور مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الامتحانات.

واطمأن من رؤساء اللجان علي توافر كافة التجهيزات والدعم اللوجيستي والحزام الأمن بمحيط اللجان مع التعامل التربوي المناسب .

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الإجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد " عبد الرؤوف " أن الطلاب أمانة في اعناقنا جميعا و يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

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