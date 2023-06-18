حازم إمام: منتخب مصر سيخوض مباراة ودية مع منتخب أفريقي كبير

تحدث حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، عن وجود بعض الأزمات التي تواجه التحكيم في مصر، وكشف عن خوض منتخب مصر مباراة ودية، خلال شهر سبتمبر المقبل.



وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: العمل العام ينقص من قدر النجوم، وأخطاء التحكيم واردة في جميع دوريات العالم، وكل رؤساء لجان التحكيم المصريين تعرضوا لانتقادات شديدة، لذلك قررنا التفكير خارج الصندوق، والتعاقد مع رئيس لجنة حكام أجنبي.

وأضاف: تركيزي مع المنتخب الأول بنسبة 99%، ونحاول توفير كل ما يحتاجه روي فيتوريا، ومباراة غينيا تسببت في أزمة لنا، منذ 3 أشهر نراسل كاف بسبب هذه المباراة، لأننا شعرنا بأن هناك حاجة غير طبيعية، خاصة بعدما علمنا بمباراة البرازيل وغينيا.

وتابع عضو اتحاد الكرة: كاف الذي حدد موعد مباراة منتخب مصر وغينيا، وتم إبلاغنا بالموعد قبلها بـ 3 أسابيع، كما أن لدينا إصابات وتأثرنا بغياب حجازي، نتمنى له الشفاء هو والونش.

واختتم: لم نكن في حالتنا أمام غينيا، لأن أغلب الدوليين أنهوا الموسم خلال شهر مايو الماضي، وكانوا بعيدين عن التدريبات، كما أن لاعبي الدوري الممتاز في نهاية الموسم ومجهدون، ومنتخب مصر سيخوض مباراة ودية مع منتخب أفريقي كبير خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر.